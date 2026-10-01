Родные Улданы Мырзуан хотят исключить Адилета Зейнелди из числа потерпевших

Мать и сестра погибшей фельдшера Улданы Мырзуан хотят добиться исключения ее мужа Адилета Зейнелди из числа потерпевших. Об этом сообщил адвокат матери погибшей Салимы Ешенкуловой-Омаровой Нурсултан Орынбеков.

По словам адвоката, мать Улданы просила огласить соответствующее ходатайство уже на сегодняшнем заседании. Орынбеков счел это преждевременным, поскольку сторона сначала добивается возобновления судебного следствия и объединения уголовных дел.

«Она попросила зачитать ходатайство об исключении Зейнелди из числа потерпевших. Я сказал, что это преждевременно, поскольку мы ходатайствовали о возобновлении. После возобновления и соединения уголовных дел мы в дальнейшем будем ходатайствовать об исключении Адилета Зейнелди из числа потерпевших», - сказал Нурсултан Орынбеков.

Адвокат пояснил, что возникшая в суде дискуссия между ним и матерью погибшей не была разногласием по позиции стороны.

По его словам, речь шла скорее об эмоциях перед возможным завершением процесса.

«Понимаете, человеку сегодня последнее слово. Она подумала, что сегодня все это закончится. И она, и ее семья не хотят видеть его в числе потерпевших», - пояснил адвокат.

Ранее Орынбеков говорил, что семья погибшей намерена добиваться рассмотрения вопроса о статусе Адилета Зейнелди в рамках дальнейшего судебного процесса.

Напомним, 8 ноября 2025 года в Астане с фасада жилого дома обрушилась кирпичная облицовка. Пострадали пять человек. Среди них была фельдшер Улдана Мырзуан, прибывшая на место происшествия в составе бригады скорой помощи.

От полученных тяжелых травм она скончалась в больнице 18 ноября.

На сегодняшнем заседании адвокат матери погибшей попросил возобновить судебное следствие. Сторона просит изучить результаты рассмотрения жалобы на прекращение уголовного дела в отношении застройщика и других лиц.