Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что подготовка документов по строительству первой в Казахстане атомной электростанции находится на завершающем этапе. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Идёт работа по дооформлению правовому начала сооружения атомной электростанции. Речь идёт о соглашениях об организационной стороне дела, легальной стороне дела, технической стороне дела, а также о предоставлении государственного кредита России для строительства этой электростанции. Все эти документы находятся на финальной стадии согласования, и можно рассчитывать на то, что они в скором времени будут подписаны", – сообщил Алексей Бородавкин.

Ранее Алексей Бородавкин также сообщил, что российская сторона ведёт подготовку ответного визита президента России Владимира Путина в Казахстан.