Россия и Украина провели второй этап обмена военнопленными
Число солдат не уточняется.
Сегодня, 23:15
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Сегодня, 23:15Сегодня, 23:15
59Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ
Вторую группу российских военнопленных вернули с Украины по договоренностям, которые достигли 2 июня на переговорах в Стамбуле. Взамен им передали групп военнопленных ВСУ, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.
На данный момент российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Всех российских военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны России.
Вчера с подконтрольной киевскому режиму территории также вернули группу российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. В минобороны не уточнили, какое число пленных передали российской стороне.
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