Вторую группу российских военнопленных вернули с Украины по договоренностям, которые достигли 2 июня на переговорах в Стамбуле. Взамен им передали групп военнопленных ВСУ, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает пресс-служба минобороны РФ.

На данный момент российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Всех российских военнослужащих доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях минобороны России.

Вчера с подконтрольной киевскому режиму территории также вернули группу российских военнослужащих в возрасте до 25 лет. В минобороны не уточнили, какое число пленных передали российской стороне.