Правительство России утвердило программу развития угольной промышленности до 2050 года. Один из способов оживить внутренний рынок там видят в отказе от казахстанского угля, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

«Развитию внутреннего угольного рынка будут способствовать снижение объемов импорта казахстанского угля и замещение его российским углем», - говорится в приложении к программе.

Помимо этого, в России планируют стимулировать спрос со стороны угольной генерации, модернизировать и строить новые угольные электростанции и наращивать использование энергетического угля в промышленности.

Для Казахстана это чувствительно, поскольку Россия входит в число главных покупателей нашего угля. По итогам 2025 года в стране добыли 115,9 млн тонн, из них 85,9 млн тонн ушли на коммунально-бытовые цели и внутреннее потребление, а экспорт составил 30 млн тонн. Поставки идут в Россию, Польшу, Узбекистан, Турцию, Индию и Малайзию. В 2026 году добычу планируют довести до 128,9 млн тонн.

При этом в отношениях двух стран по углю есть и обратная линия. Транзит казахстанского угля через российскую территорию растет. За январь-июль 2026 года он увеличился на 20 % и достиг 7,8 млн тонн, а перевалка через российские порты Балтики и юга выросла до 7,9 млн тонн. Основные покупатели этих объемов Польша, Нидерланды и Турция.

Напомним, выступая на Национальном курултае в Кызылорде, Президент Касым-Жомарт Токаев назвал уголь стратегическим активом страны. По его словам, запасы Казахстана составляют около 33 млрд тонн, и при нынешнем уровне потребления их хватит на 300 лет. Глава государства поручил придать развитию угольной генерации статус национального проекта.