Россия отвергла предложение Турции о моратории в Черном море

Россия не видит оснований для моратория на военные действия в Черном море, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МИД России.

Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая на вопрос о предложении, которое, по словам главы турецкого МИД Хакана Фидана, Анкара передала Москве и Киеву.

В Москве отметили, что традиционно внимательно относятся к мирным инициативам зарубежных партнёров, тем более от Турции, которую в министерстве назвали важным региональным игроком и соседом по Чёрному морю. При этом формализованного обращения, которое конкретизировало бы условия инициативы, российская сторона по официальным каналам не получала.

Не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а, следовательно, и оснований для половинчатых мер, которые лишь дают киевскому режиму временную передышку, - сказала Захарова.

По её словам, атаки украинских дронов на гражданские суда прибрежных стран в Черном море происходят несколько раз в месяц. В Москве расценивают их как политику по дестабилизации гражданского судоходства в регионе при попустительстве соседей.

Возвращаться к схеме образца 2022–2023 годов, известной как «Черноморская инициатива», в министерстве считают нецелесообразным. Тогда Россия пошла на мораторий в обмен на доступ своей сельхозпродукции на мировые рынки, но встречных мер, по версии Москвы, не последовало.

По версии российской стороны, предоставленный гуманитарный коридор стал использоваться для атак против российских объектов, а сельхозпродукция так и осталась под санкциями, что и привело к свёртыванию инициативы.

Позиция Москвы по урегулированию в целом не изменилась. В министерстве заявили, что долгосрочное решение возможно только при устранении угроз безопасности, возникших из-за расширения НАТО на восток и попыток втягивания Киева в альянс, а также при гарантиях прав русского и русскоязычного населения на подконтрольных Киеву территориях.

Для Казахстана ситуация в Черном море имеет прямое значение. Через Каспийский трубопроводный консорциум идёт около 80% нефтяного экспорта страны, а его конечная точка - терминал под Новороссийском.

Ранее BAQ.KZ писал, что после атаки на зерновой терминал в Новороссийске эксперты предупредили о падении закупочных цен для казахстанских аграриев.