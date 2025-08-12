Казахстан и Россия с конца 2024 года обсуждают увеличение объёмов прокачки российской нефти в Китай по нефтепроводу ТОН-2. Сейчас, согласно действующему межправительственному соглашению, можно перевозить до 10 млн тонн в год. Россия предлагает поднять этот объём до 12,5 млн тонн — на 2,5 млн тонн больше. Для Казахстана это может принести до 40 миллионов долларов в год, но вместе с выгодой есть и геополитические риски. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

По данным казахстанского Минэнерго, для решения вопроса создана совместная рабочая группа. В мае 2025 года прошло её первое заседание, на котором обсуждались технические возможности расширения пропускной способности нефтепровода "Туймазы–Омск–Новосибирск-2" (ТОН-2) — ключевого участка маршрута транзита российской нефти в Китай.

"На текущий момент прорабатываются технические аспекты, по результатам которого будут выданы рекомендации по модернизации инфраструктуры. Операторы трубопроводов, в свою очередь, проводят расчет капитальных и операционных затрат, что возможно отразится на тарифе по транспортировке", – сообщили в Минэнерго РК на запрос BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что окончательное решение примут с учётом санкционных рисков, энергетической безопасности и выгод для всех сторон (пока остаются актуальными оценка таких рисков).

Экономическая выгода

Главная причина, по которой Казахстан рассматривает возможность увеличить транзит российской нефти, — дополнительный доход в бюджет. Сейчас тариф на прокачку составляет около $15 за тонну. При объёме в 10 млн тонн в год это приносит около $150 млн, а прибавка ещё 2,5 млн тонн может дать дополнительно $37–40 млн ежегодно.

"Если говорить строго с точки зрения экономики, то, конечно, Казахстан на этом зарабатывает. Сейчас тариф составляет около 15 долларов за тонну, и увеличение объёмов означает дополнительные поступления в бюджет. Обсуждается расширение объёма транзита до 12,5 млн тонн (прибавка 2,5 млн тонн). При текущем тарифе это даст примерно 37–40 миллионов долларов в год", – подчеркнул подчеркнул старший партнер аналитического центра "Энергия" Алихан Байдусенов.

Напомним, в марте 2024 года Мажилис продлил соглашение с Россией о транзите нефти в Китай до 2033 года, сохранив лимит в 10 млн тонн и тариф $15. По оценкам Минэнерго, за этот период Казахстан может заработать $1,7 млрд; за предыдущие 10 лет доход составил $1,3 млрд при 90,9 млн тонн прокачки.

Надо отметить, что тарифы на транзит устанавливаются властями и в обозримом будущем вряд ли вырастут сверх индексации.

"По экономической логике, на большие объёмы обычно даже делают скидку. Однако тариф у нас утверждается, и его изменение возможно разве что в рамках индексации или при необходимости дополнительных инвестиций в инфраструктуру для увеличения прокачки. В таком случае эти расходы включат в тариф", – рассказал эксперт.

Таким образом, с экономической точки зрения увеличение транзита – однозначно плюс для Казахстана. Страна получает стабильный поток валюты в виде платы за прокачку. При этом Казахстану не придётся дотировать проект – всё финансирование лежит на российских компаниях (в т.ч. "Транснефть") и объёмах самих поставок.

Инфраструктура и технические вопросы

Как отметил Алихан Байдусенов, система поставки нефти из России в Китай через территорию Казахстана давно отлажена, однако для увеличения объёмов транзита потребуется модернизация и расширение отдельных участков. В частности, планируется нарастить мощности насосных станций, провести ремонт линий и, возможно, внедрить специальные присадки для повышения пропускной способности.

"Чем полнее мы задействуем имеющиеся мощности, тем выше доходы государства. Экономический эффект здесь очевиден: больше прокачка — больше заработок", –подчеркнул он.

Ранее мы писали, что магистраль "Казахстан – Китай" (участок Прииртышск – Атасу – Алашанькоу) имеет проектную мощность до 20 млн тонн в год, что создаёт резерв по пропускной способности на казахстанско-китайском направлении.

Как заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции с участием первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, технический аудит маршрута, проводимый "Транснефтью" и "КазТрансОйлом", показывает: увеличить транзит нефти можно без строительства новых нефтеперекачивающих станций.

"Я думаю, в ближайшее время аудит завершится, и тогда мы получим точный ответ, необходимо ли строительство новых НПС. Предварительно, по моим данным, мы справимся с применением специализированных присадок", – рассказал Ерлан Аккенженов.

Роль Казахстана и риски

Увеличение транзита укрепляет роль Казахстана как регионального энергетического хаба. Чем больше российской нефти будет прокачано через Казахстан, тем больше доходов получит национальная экономика и тем важнее стратегически становится транзитный статус страны.

По мнению экспертов, это повышает привлекательность Казахстана как транзитного узла в Центральной Азии – особенно с учётом того, что альтернативные маршруты для России в КНР ограничены.

"На ближайшие 1–3 года рост транзита не отнимет мощности у казахстанской нефти: у республики свои экспортные объёмы нефти (через КТК и морские маршруты) в Китай пока составляют лишь около 2–3 млн т/г, так что конкуренции за трубы сегодня нет", – пояснил Алихан Байдусенов.

Открытым остаётся вопрос о том, грозят ли Казахстану санкции из-за поставок российской нефти в Китай.

"Теоретически риск всегда есть. Но "КазТрансОйл" и "КазМунайГаз" — публичные компании с серьёзными подразделениями по комплаенсу, включая антисанкционный. Перед принятием решений они тщательно оценивают возможное влияние как действующих, так и потенциальных санкций. Решения принимаются только после всестороннего анализа рисков", – подчеркнул Байдусенов.

Вопрос о санкционных рисках уже поднимался весной прошлого года, когда в Мажилисе рассматривали законопроект о внесении изменений в двустороннее межправительственное соглашение по транспортировке российской нефти в Китай. Тогда депутат Ажар Сагандыкова напомнила, что соглашение позволяет Казахстану обеспечивать транзит до 2033 года, и спросила, не приведёт ли это к введению вторичных санкций.

На это заместитель министра иностранных дел Ермухамбет Конуспаев ответил, что ограничения направлены на поставки российской нефти в страны Евросоюза, а в случае с Китаем подобных рисков на тот момент не выявили.

"Мы в настоящее время, и на стадии рассмотрения проекта данного документа, санкционных рисков не увидели", – заявлял Конуспаев.

Таким образом, наращивание транзита российской нефти в Китай через Казахстан при соблюдении условий соглашения выглядит экономически выгодным для Казахстана. Дополнительный объём 2,5 млн тонн принесёт бюджетную выручку в десятки миллионов долларов в год и усилит транзитный потенциал страны.

Действующая инфраструктура практически готова к таким объёмам: требуются только техническая доработка и расчёт расходов. Официальные ведомства Казахстана внимательно анализируют все аспекты — от тарифов до рисков санкций — и подчёркивают, что окончательное решение будет приниматься с учётом санкционных рисков, энергетической безопасности и выгоды для всех сторон. Пока же позиция экспертов и аналитиков согласуется с точкой зрения властей: экономическая прибыль для бюджета очевидна, а технических барьеров не предвидится.