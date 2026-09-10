Российские ученые проведут исследования населения в шести городах Кыргызстана
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Специалисты Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера планируют провести масштабные популяционные исследования в Кыргызстане. Для сбора биоматериала в стране организуют 70 пунктов.
Российский институт объявил конкурс на организацию исследований населения в странах Центральной Азии и Закавказья. Согласно техническому заданию, практическая часть проекта пройдет в Кыргызстане и Беларуси.
Пробы будут собирать в шести городах
В Кыргызстане исследование запланировано с 16 октября по 15 ноября 2026 года. Биоматериал будут собирать в Таласе, Караколе, Нарыне, Оше, Манасе и Баткене.
Подрядчик должен обеспечить работу пунктов сбора, хранение и транспортировку образцов, лабораторные исследования, а также создать отдельную информационную систему для ведения проекта.
После сбора полученный биоматериал направят в Санкт-Петербургский институт имени Пастера для дальнейшего изучения.
В Беларуси аналогичное исследование планируется провести с 16 ноября по 15 декабря.
При этом в опубликованном техническом задании, приведенном в сообщении, не уточняется, какие именно инфекции или заболевания будут изучаться на основе собранных образцов.
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