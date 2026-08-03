Насколько подорожают квартиры в Казахстане во второй половине года и что сегодня влияет на стоимость жилья, выяснил корреспондент BAQ.KZ.

Первая половина 2026 года для рынка недвижимости Казахстана прошла относительно спокойно – без резких скачков цен и ажиотажного спроса. Международный эксперт рынка инвестиций и недвижимости Лев Тетин объясняет это последствиями событий конца прошлого года. По его словам, тогда на рынок одновременно повлияли сразу несколько так называемых «черных лебедей» – редких, но значимых факторов, которые резко изменили поведение покупателей.

Речь идет об изменении правил привлечения средств дольщиков и введении НДС на жилье, реализуемое застройщиками. Именно эти изменения, по словам эксперта, привели к рекордной активности покупателей в декабре 2025 года, когда было заключено около 59 тысяч сделок.

Июнь, по словам эксперта, так же показал хороший объем сделок – 39 тысяч. Это больше, чем аналитики могли наблюдать в аналогичные периоды трех последних лет. Уже сейчас видно, что последующие месяцы будут характеризоваться небольшим приростом спроса. А это, в свою очередь, простимулирует рост стоимости квадратного метра.

«Конечная стоимость квадратного метра вырастет в среднем на 15% по Казахстану. В мегаполисах, Астане, Алматы и Шымкенте, динамика будет более значительной. Если мы сделаем срез на сегодняшний момент, то Алматы абсолютный рекорд – 840 тысяч тенге за квадратный метр. На втором месте Астана с показателем в 660 тысяч тенге квадратный метр. И на третьем месте Шымкент с показателем 540 тысяч тенге за квадратный метр. Вот к указанным показателям, или в среднем по Казахстану на сегодня это 565 тысяч тенге квадрат, прирост составит около 15%. Умножив, вы поймете какой уровень цен будет к концу года», - объяснил эксперт.

Среди прочих факторов формирования цены можно назвать удорожание строительных работ, сохранение стабильного спроса на готовые квартиры, при сокращении числа проектов. Ряд застройщиков, говорит эксперт, уменьшают объемы работ потому, что не смогут подстроиться под новые правила законодательства. А это 50% всего рынка Казахстана.

«То есть предложение, честно говоря, в этом году упало в два раза. Спрос сохраняется на том же уровне. В итоге год мы закончим с показателем 460-470 тысяч сделок, что в свою очередь формирует объем потребления рынка 20 миллионов квадратных метров», - обозначил Лев Тетин.

Ранее мы рассказывали при совпадении каких факторов в Казахстане возможно устойчивое снижение цен на квадрытные метры.