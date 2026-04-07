Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов на брифинге в Правительстве заявил, что после завершения моратория в Казахстане не ожидается резкого роста цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, передает BAQ.KZ.

"Я убежден, и мои коллеги это подтверждают, что никакого резкого роста на ГСМ не будет. Наверное, рыночный будет, вы же видите – у соседей намного дороже эти все виды топлива. Поэтому постепенно, наверное, небольшой рост возможен, но, я думаю, никаких резких скачков не будет", – сказал Сунгат Есимханов.

С 1 апреля 2026 года в Казахстане завершилось действие моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

Напомним, 16 октября 2025 года был введен мораторий на дальнейший рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.

Комментарий других экспертов

По словам директора общественного фонда «Energy Monitor» Нурлана Жумагулова, рост мировых цен на нефть, рост НДС - совокупность этих факторов формирует предпосылки для роста цен на бензин. Однако рост не будет резким.

«Рост будет, но незначительный. В любом случае государство будет применять механизмы сдерживания цен. Даже при полном отказе от регулирования стоимость будет сдерживаться за счет ручного управления», – заявил Жумагулов», - говорит он.

Эксперт также обратил внимание на еще одну актуальную проблему. По его словам, относительно дешевое топливо в Казахстане утекает в соседние страны.