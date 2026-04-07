В Минэнерго не ожидают резкого роста цен на АИ-92 и дизтопливо
Вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов на брифинге в Правительстве заявил, что после завершения моратория в Казахстане не ожидается резкого роста цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, передает BAQ.KZ.
"Я убежден, и мои коллеги это подтверждают, что никакого резкого роста на ГСМ не будет. Наверное, рыночный будет, вы же видите – у соседей намного дороже эти все виды топлива. Поэтому постепенно, наверное, небольшой рост возможен, но, я думаю, никаких резких скачков не будет", – сказал Сунгат Есимханов.
С 1 апреля 2026 года в Казахстане завершилось действие моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.
Напомним, 16 октября 2025 года был введен мораторий на дальнейший рост цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.
Комментарий других экспертов
По словам директора общественного фонда «Energy Monitor» Нурлана Жумагулова, рост мировых цен на нефть, рост НДС - совокупность этих факторов формирует предпосылки для роста цен на бензин. Однако рост не будет резким.
«Рост будет, но незначительный. В любом случае государство будет применять механизмы сдерживания цен. Даже при полном отказе от регулирования стоимость будет сдерживаться за счет ручного управления», – заявил Жумагулов», - говорит он.
Эксперт также обратил внимание на еще одну актуальную проблему. По его словам, относительно дешевое топливо в Казахстане утекает в соседние страны.
«Мы фактически косвенно субсидируем экономику соседних стран. Разница в ценах иногда достигает полутора раз. В приграничных районах можно наблюдать, как автомобили заезжают, заправляются и уезжают обратно. Это касается как бензина, так и дизеля», – сказал он.
Самое читаемое
- В Семее открылась новая школа на 300 мест
- Не лечить, а предотвращать: в медицине формируется новый подход к заболеваниям
- Насмерть разбилась женщина в Павлодаре
- «Я хочу довести это дело до конца». Женщина заявила о групповом изнасиловании 30 лет назад
- МИД РК прокомментировал убийство гражданина Казахстана в Стамбуле