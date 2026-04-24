Рост тарифов не должен разгонять инфляцию — глава Нацбанка РК

Глава Национального Банка Тимур Сулейменов заявил, что минимальные резервные требования (МРТ) остаются важным инструментом антиинфляционной политики и не ограничивают кредитование экономики, передает BAQ.KZ.

МРТ - инструмент против инфляции, а не барьер для кредитования

Он отметил, что ранее в Казахстане уровень МРТ был одним из самых низких в регионе, что привело к избыточной ликвидности в банковской системе.

«У нас были самые низкие уровни МРТ во всем регионе, близкие практически к нулю. Поэтому сформировался значительный профицит ликвидности - порядка 7–8 триллионов тенге», - подчеркнул Сулейменов.

По его словам, пересмотр требований проводится поэтапно с 2024 года в рамках антиинфляционной политики.

«МРТ - это важный инструмент антиинфляционного реагирования. Мы внедряем его постепенно и в диалоге с банковским сообществом», - отметил он.

При этом Нацбанк не планирует вводить отдельные нормы по видам кредитования.

«Практика калибровки МРТ по видам кредитов в мире практически отсутствует. Это горизонтальный инструмент, который применяется вне зависимости от обязательств банка», - пояснил председатель.

Ликвидности в системе достаточно

Сулейменов подчеркнул, что даже после повышения требований банки сохраняют значительный запас ресурсов.

«Ликвидность, которая остается у банков, составляет около 7 триллионов тенге. Этого более чем достаточно для кредитования и других операций», - заявил он.

По его данным, кредитование бизнеса продолжает расти.

«В прошлом году рост кредитов бизнесу превысил 20%, а по итогам первого квартала - уже 26%. У банков достаточно ресурсов для финансирования экономики», - добавил глава Нацбанка.

Нацбанк: банки должны менять модель доходов

Заместитель председателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов отметил, что Казахстан только выходит на средние показатели по региону.

«В Казахстане МРТ были одними из самых низких. В ряде стран региона они достигают 15–20%, а по отдельным обязательствам - до 25%», - сказал Баймагамбетов.

Он также подчеркнул, что даже в странах с дефицитом ликвидности банковский сектор успешно кредитует экономику.

«У нас сохраняется профицит ликвидности, поэтому говорить о ее “иссушении” некорректно», - отметил он.

При этом банки, по его словам, столкнутся с необходимостью пересмотра своей бизнес-модели.

«Так называемая “ленивая доходность” от инструментов Нацбанка будет сокращаться. Банкам придется искать новые источники прибыли, в том числе через кредитование бизнеса», - подчеркнул зампред.

Ранее сообщалось, что Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п.