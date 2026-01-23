ВВП Казахстана вырос на 6,5%, а экономика продолжает развиваться высокими темпами, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на брифинге.

"Экономика Казахстана продолжает расти высокими темпами. ВВП увеличился на 6,5%. Основной вклад в динамику обеспечивает транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и торговля. Позитивная динамика также наблюдается в обрабатывающей промышленности", – отметил Сулейменов.

Он добавил, что внутренний спрос остаётся устойчивым. По его словам, розничный товарооборот в реальном выражении по итогам прошлого года вырос на 7,5%. В декабре ускорились продажи непродовольственных товаров, что связано с ожидаемыми налоговыми изменениями.

При этом председатель Нацбанка обратил внимание на сдерживающее влияние кредитования. Как отмечает Тимур Сулейменов, реальные доходы остаются под давлением, а рост беззалогового потребительского кредитования по итогам 11 месяцев составил 7,3%. Также во время выступления на заседании, он отметил высокую инвестиционную активность.

"Инвестиции в основной капитал выросли на 13%, рост частных инвестиций в несырьевом секторе ускорился до 19,1%", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что продовольственная инфляция в Казахстане в декабре достигла 13,5%.