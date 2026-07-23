Розовое озеро Көбейтұз станет частью нацпарка: что изменится для туристов и природы

Недавно стало известно что озеро Көбейтұз планируют включить в состав национального парка «Буйратау»: территорию будут охранять инспекторы, автомобили разрешат оставлять только на оборудованных парковках, а вывоз природных компонентов запретят. В то же время появление новой инфраструктуры может привлечь еще больше посетителей и усилить нагрузку на экосистему, если заранее не установить правила и ограничения. Как будут защищать Көбейтұз и сможет ли озеро восстановиться?, разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Почему розовое озеро нуждается в защите

Көбейтұз известен прежде всего необычным розовым цветом. Такой оттенок появляется благодаря микроводоросли Dunaliella salina и галофильным микроорганизмам, способным существовать в воде с высокой концентрацией соли.

Однако, как отмечает эколог, председатель «Қазақ табиғат қорғау қоғамы» Айжан Скакова, водоем ценен не только своим необычным видом.

«Подобные соленые озера являются уникальными местообитаниями специализированных организмов, которые не встречаются в обычных пресноводных водоемах. Они представляют большой интерес для науки, поскольку служат своеобразными природными лабораториями для изучения процессов адаптации живых организмов к экстремальным условиям, ведь здесь очень чувствительная экосистема», – рассказала она.

Именно хрупкость этой экосистемы делает Көбейтұз особенно уязвимым перед массовым туризмом. Автомобили заезжают к берегу и на высохшие участки дна, туристы собирают соль, а после посещений на территории остается мусор.

По словам эколога, движение транспорта разрушает естественную структуру береговой полосы и соляной корки, оставляет колеи и меняет поверхностный сток. Дополнительную опасность представляют возможные утечки топлива и технических жидкостей.

«Особенно опасно движение непосредственно по высохшим участкам дна, где визуально они кажутся прочными, но являются частью единой экосистемы озера», – подчеркнула Скакова.

Не проходит бесследно и сбор соли. Эколог рассказала, что в прошлом году вновь фиксировались случаи, когда туристы собирали ее для последующей продажи, несмотря на предупреждения и установленные камеры.

«Вывоз соли тоже нарушает местообитания организмов, приспособленных к экстремально высокой солености. Не менее тревожным сигналом является и бытовой мусор, а также хаотичное вытаптывание берегов. Для мелководного бессточного озера подобная локальная нагрузка может быть весьма чувствительной, особенно в засушливые периоды», – пояснила специалист.

Что даст включение озера в состав нацпарка

Как сообщил начальник управления особо охраняемых природных территорий Комитета лесного хозяйства МЭПР Бексултан Меирбеков, ведомство разработало дорожную карту по сохранению озера. Документ направили на согласование в акимат Акмолинской области.

«Одновременно ведется разработка естественно-научного обоснования по расширению территории государственного национального природного парка «Буйратау» с включением озера Көбейтұз в его состав», – сообщил он.

Для расширения территории нацпарка необходимо подготовить естественно-научное и технико-экономическое обоснования. Оба документа должны получить положительные заключения государственной экологической экспертизы.

Поэтому конкретные границы охраняемой зоны и правила посещения озера будут определены позднее.

Инспекторы, запрет на соль и новые правила для туристов

После включения Көбейтұз в состав национального парка охранять территорию будут государственные инспекторы «Буйратау».

Посещение озера будет регулироваться правилами, установленными для особо охраняемых природных территорий. При этом пока неизвестно, можно ли будет подходить непосредственно к воде, купаться и в каких местах разрешат находиться туристам.

«Конкретный режим охраны территории, перечень разрешенных и запрещенных видов деятельности, возможность подхода к воде, купания, установки систем видеонаблюдения и иных ограничений будут определены по итогам разработки и утверждения естественно-научного и технико-экономического обоснований», – пояснил Бексултан Меирбеков.

После получения охранного статуса вывоз соли с территории Көбейтұз запретят. Следить за соблюдением этого требования также будут инспекторы нацпарка.

Вместе с тем, по мнению эколога, присвоение озеру статуса особо охраняемой природной территории – важный и необходимый шаг.

«Охранный режим должен работать не только на бумаге. Необходимы утвержденный план управления территорией, финансирование, инспекторская служба, физические ограждения, понятные правила для туристов и регулярный научный мониторинг», – отметила Айжан Скакова.

По ее словам, новый статус позволит официально определить границы охраняемой зоны, ограничить движение транспорта и изъятие природных компонентов, а также создать правовую основу для привлечения нарушителей к ответственности.

Где оставят автомобили

Сейчас одной из главных проблем остается бесконтрольный подъезд машин практически к самой воде. После включения озера в состав ООПТ стоянка автомобилей будет разрешена только в специально отведенных местах.

«Согласно Правилам посещения особо охраняемых природных территорий стоянка автотранспортных средств допускается только в специально оборудованных и определенных для этого местах», – сообщил представитель Комитета лесного хозяйства.

Расположение будущих парковок определит администрация национального парка при подготовке технико-экономического обоснования.

Айжан Скакова считает, что парковку необходимо разместить на безопасном расстоянии от берега.

«Регулирование потоков определит пешеходный маршрут и отдельную смотровую площадку, и это позволит сосредоточить посетителей на специально подготовленной территории и сократить вытаптывание берегов. До начала строительства необходимо провести экологическое обследование, определить допустимую рекреационную нагрузку и выбрать место, которое не нарушит водосбор, береговые процессы и места обитания живых организмов», – подчеркнула эколог.

Могут ли ограничить количество посетителей

В дни массового наплыва туристов Көбейтұз испытывает особенно высокую нагрузку. Однако решение о возможном лимите посетителей пока не принято.

«Вопросы введения ограничений на количество посетителей в периоды высокой рекреационной нагрузки, а также иных природоохранных мер будут определены по результатам разработки и утверждения естественно-научного обоснования. До завершения данной работы говорить о конкретных ограничениях преждевременно», – сообщил Бексултан Меирбеков.

Среди необходимых мер эколог Айжан Скакова назвала запрет на подъезд машин к берегу и на дно озера, размещение парковки за пределами экологической буферной зоны, движение только по обозначенным маршрутам и сезонные ограничения.

Кроме того, по ее мнению, необходимо запретить вывоз не только соли, но также воды, грязи и других природных компонентов. В дни максимального потока может потребоваться лимит посетителей.

«Необходимы постоянное видеонаблюдение и реальные штрафы, запрет на размещение палаток, разведение костров и оставление отходов возле воды», – добавила эколог.

Станет ли посещение платным

После включения озера Көбейтұз в состав национального парка за посещение территории могут установить плату.

По словам Бексултана Меирбекова, ее размер будет определяться в соответствии с тарифами на услуги особо охраняемых природных территорий республиканского значения.

Появление охранного статуса, парковки и смотровой площадки может дополнительно повысить интерес к озеру.

«Новый статус, благоустройство и широкое информирование могут повысить узнаваемость Көбейтұза. Этот эффект необходимо учитывать заранее. Сам по себе рост интереса не обязательно является отрицательным. Проблема возникает тогда, когда количество посетителей превышает экологическую емкость территории. Поэтому туристическое продвижение должно начинаться не раньше, чем будет создана полноценная система управления – парковка на удалении, маршруты, санитарная инфраструктура, лимиты посещения и мониторинг», – считает она.

Сможет ли Көбейтұз восстановиться

По словам экологов, у озера сохраняется потенциал естественного восстановления. Если прекратить движение автомобилей по берегу, изъятие соли и загрязнение, отдельные поврежденные участки могут постепенно прийти в прежнее состояние.

Однако восстановление зависит не только от человеческого воздействия. На состояние озера также влияют количество осадков, температура, испарение, минерализация и водный баланс.

«Изменение цвета воды или образование новой соляной корки еще не означает полного экологического восстановления. Необходимо провести базовое исследование, зафиксировать поврежденные участки и ежегодно сравнивать их состояние по одинаковым показателям», – пояснила Айжан Скакова.

По ее мнению, для озера нужен отдельный научно обоснованный план управления, который охватит не только сам водоем, но и прилегающую территорию. В документе должны быть определены охранные зоны, допустимое число посетителей, маршруты, сезонные ограничения и порядок реагирования на нарушения.

«Көбейтұз необходимо прежде всего сохранить как уникальную и хрупкую природную экосистему, предотвратив ее дальнейшую деградацию. При этом при соблюдении экологических ограничений озеро может оставаться одной из знаковых природных достопримечательностей Казахстана и объектом экологически ответственного туризма», – заключила эколог.

Напомним, что озеро Көбейтұз получит охранный статус. Одновременно акимат Акмолинской области приступает к благоустройству: на берегу появятся смотровая площадка и парковка.