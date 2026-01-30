Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в финал Australian Open поднимется на третью строчку мирового рейтинга, передает BAQ.KZ.

В полуфинальном матче Рыбакина обыграла представительницу США Джессику Пегулу — 6:3, 7:6 (9:7).

В финале представительница Казахстана сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко. Независимо от исхода финала Australian Open казахстанка гарантировала себе статус третьей ракетки мира.

Отметим, что Рыбакина начинала турнир на пятом месте рейтинга. Третья строчка WTA – это лучший результат в карьере. В 2023 году казахстанка уже поднималась на эту позицию в мировом рейтинге.

Напомним, что в том же сезоне Рыбакина добиралась до финала Australian Open, где уступила Арине Соболенко, которая на тот момент занимала пятое место в рейтинге WTA.