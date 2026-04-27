Рыбакина продолжает доминировать в сезоне

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина продолжает уверенное выступление на престижном турнире в Мадрид, передает BAQ.kz.

Казахстанская теннисистка успешно преодолела третий круг соревнований, обыграв представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Матч получился непростым - Рыбакина уступила первый сет, однако сумела переломить ход встречи и довести игру до победы.

Ранее на старте турнира в Мадриде она также показала характер, одержав волевую победу над румынкой Елена-Габриэла Русе - 4:6, 6:3, 7:5.

Обогнала всех игроков по количеству побед

Благодаря этой победе Рыбакина установила важное достижение: она стала лидером среди всех игроков туров WTA и ATP по количеству выигранных матчей в 2026 году. Победа над Чжэн стала для нее 27-й в сезоне - таким образом, она обошла итальянца Янник Синнер, у которого на тот момент было 26 побед.

Победы Рыбакиной

Кроме того, статистика казахстанки впечатляет: она выиграла 38 из последних 43 матчей, демонстрируя стабильность даже в непростых игровых ситуациях. Эксперты отмечают, что даже не показывая своего лучшего тенниса, Рыбакина находит способы побеждать за счет характера и чемпионских качеств.

Что дальше

В 1/8 финала турнира в Мадриде Рыбакина встретится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, которая ранее обыграла латвийку Елену Остапенко - 4:6, 6:4, 6:4.

Матч за выход в четвертьфинал состоится в ночь с 27 на 28 апреля по казахстанскому времени.