Рыбакина продолжает доминировать в сезоне
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу на турнире серии WTA 1000 в Мадриде и вышла в 1/8 финала
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина продолжает уверенное выступление на престижном турнире в Мадрид, передает BAQ.kz.
Казахстанская теннисистка успешно преодолела третий круг соревнований, обыграв представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Матч получился непростым - Рыбакина уступила первый сет, однако сумела переломить ход встречи и довести игру до победы.
Ранее на старте турнира в Мадриде она также показала характер, одержав волевую победу над румынкой Елена-Габриэла Русе - 4:6, 6:3, 7:5.
Обогнала всех игроков по количеству побед
Благодаря этой победе Рыбакина установила важное достижение: она стала лидером среди всех игроков туров WTA и ATP по количеству выигранных матчей в 2026 году. Победа над Чжэн стала для нее 27-й в сезоне - таким образом, она обошла итальянца Янник Синнер, у которого на тот момент было 26 побед.
Победы Рыбакиной
Кроме того, статистика казахстанки впечатляет: она выиграла 38 из последних 43 матчей, демонстрируя стабильность даже в непростых игровых ситуациях. Эксперты отмечают, что даже не показывая своего лучшего тенниса, Рыбакина находит способы побеждать за счет характера и чемпионских качеств.
Что дальше
В 1/8 финала турнира в Мадриде Рыбакина встретится с представительницей Австрии Анастасией Потаповой, которая ранее обыграла латвийку Елену Остапенко - 4:6, 6:4, 6:4.
Матч за выход в четвертьфинал состоится в ночь с 27 на 28 апреля по казахстанскому времени.
Самое читаемое
- Подозреваемый в стрельбе признался в планах нападения на администрацию президента США
- Как выглядит дом Ауэзова в Семее, который лишили статуса памятника и защиты
- Казахстанский всадник взял золотую медаль в Ташкенте
- Тысячи людей вышли на антиправительственный митинг в Израиле
- Жанибек Алимханулы может вернуться на ринг раньше срока