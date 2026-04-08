Рыбакина сыграет на турнире WTA 1000 в Риме
Елена Рыбакина вошла в список участниц престижного турнира WTA 1000 в Риме, который пройдет в мае.
Официально объявлен состав участниц грунтового турнира WTA 1000 в Риме. Среди заявленных теннисисток - вторая ракетка мира Елена Рыбакина, передает BAQ.kz.
Как сообщает официальный сайт турнира Internazionali BNL d’Italia, соревнования пройдут в столице Италии с 5 по 17 мая.
В заявочный лист вошли все теннисистки из первой двадцатки мирового рейтинга, включая Арина Соболенко, Кори Гауфф, Жасмин Паолини, Аманда Анисимова и Мирра Андреева.
Действующей чемпионкой турнира является Паолини, которая в прошлом розыгрыше обыграла в финале Гауфф.
Что касается Рыбакиной, казахстанская теннисистка уже выигрывала титул в Риме - это произошло в 2023 году.
Турнир Internazionali BNL d’Italia традиционно считается одним из ключевых этапов грунтового сезона и станет последним соревнованием категории WTA 1000 в Европе перед Roland Garros.
Напомним, 30 марта 2026 года казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уступила лидерство в чемпионской гонке WTA. Елена Рыбакина на этом турнире дошла до полуфинала, где её остановила именно Арина Соболенко.