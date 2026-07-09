Рыбакина вошла в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Сегодня 2026, 10:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 10:51Сегодня 2026, 10:51
112Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Sportico, сообщает BAQ.KZ.
Согласно данным издания, общий доход спортсменки составил 16,3 млн долларов. Из этой суммы 11,3 млн долларов пришлись на призовые, а еще 5 млн долларов – на спонсорские контракты.
Первое место в рейтинге занял испанский теннисист Карлос Алькарас, чей доход достиг 62,9 млн долларов.
Примечательно, что в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира вошли сразу шесть женщин.
Напомним, что на Уимблдоне Рыбакина сенсационно выбыла на стадии 1/16 финала.
Самое читаемое
- Казахстанец накопил на пенсию почти 388 миллионов тенге
- Директор предприятия пытался подкупить следователя в области Улытау
- Казахстанцам начали рассылать письма из налоговой: кого заподозрили в скрытом бизнесе
- Окровавленного мужчину с ножом и кирпичом нашли на улице в Алматы
- В школах Казахстана внедрят новую систему медицинских осмотров