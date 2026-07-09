Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вошла в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира по версии Sportico, сообщает BAQ.KZ.

Согласно данным издания, общий доход спортсменки составил 16,3 млн долларов. Из этой суммы 11,3 млн долларов пришлись на призовые, а еще 5 млн долларов – на спонсорские контракты.

Первое место в рейтинге занял испанский теннисист Карлос Алькарас, чей доход достиг 62,9 млн долларов.

Примечательно, что в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира вошли сразу шесть женщин.

Напомним, что на Уимблдоне Рыбакина сенсационно выбыла на стадии 1/16 финала.