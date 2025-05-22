С 1 июня в Алматы и Алматинской области подорожает электроэнергия
В Алматы и Алматинской области планируют повысить цену на электроэнергию с 1 июня.
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Филиал АО "Алатау Жарык Компаниясы" — "Энергосбыт" уведомил о подаче проекта повышения предельной цены на электрическую энергию для потребителей города Алматы и Алматинской области. Новые тарифы предлагается ввести с 1 июня 2025 года, передает BAQ.KZ.
Проект предельной цены: 38,66 тенге/кВтч (без НДС).
Решение связано с изменением тарифов на сопутствующие услуги:
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С 1 января 2025 года подорожала услуга по обеспечению готовности электрической мощности от ТОО "РФЦ и ВИЭ";
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С 1 апреля 2025 года вырос тариф на передачу электроэнергии по сетям АО "АЖК", а также тарифы АО "KEGOC";
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14 апреля АО "АЖК" подало заявку на изменение тарифа на 2025 год.
Данный проект не является окончательным — он будет рассмотрен и согласован после проведения экспертизы со стороны Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы и Алматинской области.
Дифференцированные тарифы по уровням потребления (тенге/кВтч без НДС):
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1 уровень — 26,80
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2 уровень — 35,42
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3 уровень — 44,28
По категориям потребителей:
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Бытовые потребители (общий тариф) — 29,52
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Небытовые потребители (бизнес, юрлица) — 38,66
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Госучреждения — 111,72
По вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (727) 356 04 37, 356 04 07.
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