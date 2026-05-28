Садыр Жапаров: Страны ЕАЭС могут стать архитекторами цифровой повестки

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане, где высказался о развитии искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что искусственный интеллект — это новый локомотив мировой истории. Он также подчеркнул, что Кыргызстан делает ставку на развитие национальных решений в сфере искусственного интеллекта.

«Объединив наши усилия в разработке совместных моделей, создании общих вычислительных мощностей и дата-центров, мы сможем стать не просто пользователями, а полноправными архитекторами глобальной цифровой повестки».

Форум проходит в рамках председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза в 2026 году. Одним из важных вопросов повестки председательства Казахстана в ЕАЭС является практическое применение технологий искусственного интеллекта для совершенствования мониторинга торговых барьеров, анализа соблюдения договоренностей и повышения прозрачности экономических процессов в рамках ЕАЭС.

Среди высоких гостей Президент России Владимир Путин, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, вице-президент Республики Куба Сальвадор Вальдес Меса, заместитель Премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунг, заместитель Премьер-министра Монголии Нямтайширын Нормтойбаяр, председатель коллеги ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и другие официальные лица.

Архитектура ЕЭФ-2026 включает порядка 30 мероприятий, объединённых в четыре тематических блока: "Трансформация развития рынка ЕАЭС", "Евразийская сопряженность", "ЕАЭС+" и "Мероприятия на полях форума".