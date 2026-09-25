Садыр Жапаров выразил соболезнования Токаеву в связи с трагедией на Каспии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих во время учений на Каспии, передает BAQ.KZ.

Глава Кыргызстана направил Токаеву телеграмму, в которой выразил поддержку семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«С глубоким прискорбием воспринял известие о гибели военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан в результате трагического происшествия во время проведения военных учений в Каспийском море. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю Вам, семьям, родным и близким погибших искренние соболезнования и слова поддержки в этот тяжелый момент. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в телеграмме.

Напомним, 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи из-за резкого ухудшения погодных условий и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 12 погибли, поиски еще двоих продолжаются.

В связи с трагедией 25 сентября в Казахстане объявлен днем общенационального траура.

На Каспии продолжаются поиски двух военнослужащих: задействованы сотни спасателей, авиация и водолазы