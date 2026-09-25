На Каспии продолжаются поиски двух военнослужащих: задействованы сотни спасателей, авиация и водолазы

В акватории Каспийского моря в круглосуточном режиме продолжаются поиски двух военнослужащих, пропавших во время учений в Мангистауской области, передает BAQ.KZ.

Поисково-спасательная операция проводится по поручению Правительственной комиссии под председательством заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева. Непосредственно на месте работами руководит министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

В оперативный штаб вошли представители Министерства обороны, Пограничной службы КНБ, МЧС, МВД и местных исполнительных органов.

К поискам привлечены 252 человека, 34 единицы специальной наземной техники, 37 военных водолазов, 14 судов и катеров, а также более 20 воздушных судов, включая четыре вертолета.

Специалисты непрерывно обследуют акваторию Каспийского моря, прибрежную зону и прилегающие территории, в том числе с воздуха.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Специальная комиссия устанавливает причины и обстоятельства трагедии. Семьям погибших и пострадавшим военнослужащим окажут материальную и психологическую помощь.

Что произошло

24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи на Каспии из-за внезапного ухудшения погоды и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 12 военнослужащих погибли, поиски еще двоих продолжаются.

Для расследования обстоятельств трагедии создана Правительственная комиссия во главе с Канатом Бозумбаевым. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им необходимую помощь.

В связи с гибелью военнослужащих 25 сентября в Казахстане объявлен днем общенационального траура.