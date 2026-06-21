Саила Мирзиёева: Казахстан и Узбекистан делают голос нашего региона единым

Саида Мирзиёева выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи.

– Большая честь передать искреннее приветствие Президента Узбекистана. Шавкат Миромонович неизменно придает особое значение углублению многопланового взаимодействия с Казахстаном. Он держит на особом контроле ход реализации всех договоренностей на высшем уровне и совместных проектов. Узбекистан и Казахстан совместно работают на благо стабильности и устойчивого развития Центральной Азии, и это приносит свои плоды. Вместе мы делаем голос нашего региона единым и слышимым на глобальной арене. Мы в Узбекистане искренне приветствуем все преобразования, которые сегодня происходят в братском Казахстане. Казахстан – наш надежный союзник, и мы об этом говорим неустанно, – заявила Руководитель Администрации Президента Узбекистана.