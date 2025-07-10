Звезда UFC и один из самых успешных бойцов Казахстана Шавкат Рахмонов приобрёл себе дорогой внедорожник Mercedes-Benz G-Class, о чём с гордостью сообщил в социальных сетях, передает BAQ.KZ.

"Сам себе не подаришь — никто не подарит", — подписал фото со своей новой машиной 30-летний спортсмен.

По данным из открытых источников, стоимость Mercedes G-Class в Казахстане варьируется от 175 до 285 миллионов тенге, в зависимости от комплектации. Средняя цена — около 230 миллионов тенге.

Напомним, последний бой Рахмонов провел в декабре 2024 года на UFC 310, где уверенно победил ирландца Иэна Гэрри (16-1). Несмотря на победу, Шавкат получил травму, которая выбила его из активной гонки за титул и повлияла на сроки восстановления.

Боец должен был встретиться с Белалом Мухаммадом в бою за титул, но поединок сорвался из-за травмы соперника. Несмотря на это, Рахмонов продолжает готовиться к новым вызовам и остаётся одним из главных претендентов на чемпионский пояс.