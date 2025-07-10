"Сам себе не подаришь": боец UFC из Казахстана похвастался элитным авто
Шавкат Рахмонов порадовал себя покупкой роскошного Mercedes G-Class.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Звезда UFC и один из самых успешных бойцов Казахстана Шавкат Рахмонов приобрёл себе дорогой внедорожник Mercedes-Benz G-Class, о чём с гордостью сообщил в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
"Сам себе не подаришь — никто не подарит", — подписал фото со своей новой машиной 30-летний спортсмен.
По данным из открытых источников, стоимость Mercedes G-Class в Казахстане варьируется от 175 до 285 миллионов тенге, в зависимости от комплектации. Средняя цена — около 230 миллионов тенге.
Напомним, последний бой Рахмонов провел в декабре 2024 года на UFC 310, где уверенно победил ирландца Иэна Гэрри (16-1). Несмотря на победу, Шавкат получил травму, которая выбила его из активной гонки за титул и повлияла на сроки восстановления.
Боец должен был встретиться с Белалом Мухаммадом в бою за титул, но поединок сорвался из-за травмы соперника. Несмотря на это, Рахмонов продолжает готовиться к новым вызовам и остаётся одним из главных претендентов на чемпионский пояс.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Штраф за смыв унитаза: казахстанцы обсуждают самые странные наказания
- Почему сайт kyzdar.net до сих пор не заблокирован? МВД объяснило ситуацию
- Казахстанским спортсменам запретили открыто демонстрировать религиозные убеждения
- Перизат Кайрат заявила о побоях и давлении со стороны следствия
- Торговля людьми в Казахстане: рабство XXI века, о котором не принято говорить вслух