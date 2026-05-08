Самолет Air Astana экстренно сел в Актобе по пути во Франкфурт
Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс из Астана во Франкфурт, совершил вынужденную посадку в Актобе. В авиакомпании сообщили, что причиной стала техническая неисправность.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший 8 мая рейс KC921 по маршруту Астана – Франкфурт, совершил вынужденную посадку в Актобе, передает BAQ.KZ.
Причина посадки
Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно вылетело из Астана в 08:54 и приземлилось в Актобе в 11:34.
"Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в соответствии со стандартными процедурами безопасности. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
В Air Astana уточнили, что причиной внеплановой посадки стала техническая неисправность.
За пассажирами направили резервный самолет
Для продолжения рейса авиакомпания направила резервный борт из Алматы.
По данным перевозчика, вылет рейса с пассажирами из Актобе был запланирован на 14:20.
"Безопасность пассажиров и экипажа является главным приоритетом авиакомпании", - подчеркнули в Air Astana.
Также перевозчик принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Экстренная посадка самолета над Балхашом
Напомним, 6 мая самолет швейцарской авиакомпании Swiss, следовавший из Сеул в Цюрих, подал сигнал бедствия над территорией Казахстана и совершил посадку в Алматы. По данным Главной транспортной прокуратуры Казахстана, самолет благополучно приземлился.
Самое читаемое
- Непогода ожидается в ряде регионов Казахстана
- В Астане и Алматы пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня
- Айбек Дадебай представил ключевые принципы и политический курс партии «Әділет»
- Карагандинка лишилась 1,9 млн тенге после знакомства в кафе
- В столице ограничат проезд возле «Астана Арены»