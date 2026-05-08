Самолет Air Astana экстренно сел в Актобе по пути во Франкфурт

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший 8 мая рейс KC921 по маршруту Астана – Франкфурт, совершил вынужденную посадку в Актобе, передает BAQ.KZ.

Причина посадки

Как сообщили в авиакомпании, воздушное судно вылетело из Астана в 08:54 и приземлилось в Актобе в 11:34.

"Экипаж воздушного судна принял решение о посадке в соответствии со стандартными процедурами безопасности. Посадка прошла в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В Air Astana уточнили, что причиной внеплановой посадки стала техническая неисправность.

За пассажирами направили резервный самолет

Для продолжения рейса авиакомпания направила резервный борт из Алматы.

По данным перевозчика, вылет рейса с пассажирами из Актобе был запланирован на 14:20.

"Безопасность пассажиров и экипажа является главным приоритетом авиакомпании", - подчеркнули в Air Astana.

Также перевозчик принес пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Экстренная посадка самолета над Балхашом

Напомним, 6 мая самолет швейцарской авиакомпании Swiss, следовавший из Сеул в Цюрих, подал сигнал бедствия над территорией Казахстана и совершил посадку в Алматы. По данным Главной транспортной прокуратуры Казахстана, самолет благополучно приземлился.