Самолет SWISS подал сигнал бедствия над Балхашом и экстренно сел в Алматы

Самолет швейцарской авиакомпании SWISS, выполнявший рейс из Сеула в Цюрих, подал сигнал бедствия над Казахстаном и экстренно приземлился в Алматы, передает BAQ.kz.

Инцидент произошел 6 мая. Речь идет о воздушном судне Airbus A350-941, которое передало сигнал тревоги в районе Балхаша.

По данным Главной транспортной прокуратуры Казахстана, самолет благополучно приземлился.

После подачи сигнала бедствия борт изменил маршрут и направился в Алматы.

По информации сервиса Flightradar24, экипаж передал аварийный код Squawk 7700, который используется в нештатных или аварийных ситуациях.

Отмечается, что сигнал был передан на высоте около 36 тысяч футов. Самолет с регистрационным номером HB-IFB вылетел из аэропорта Инчхон примерно за шесть часов до происшествия.

После сигнала экипажу был предоставлен приоритет для посадки. В качестве возможных аэропортов рассматривались Алматы и Астана.

Причины подачи сигнала бедствия на данный момент неизвестны.

Официальных комментариев от авиакомпании и авиационных служб пока не поступало.

