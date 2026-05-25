  • Самолет столкнулся с парапланисткой в воздухе над Австрией

Сегодня 2026, 16:52
Фото: кадр из видео

В Австрии в федеральной земле Зальцбург легкомоторный самолёт столкнулся в воздухе с парапланеристкой.

Согласно информации ТАСС, происшествие случилось в субботу около 13:15 по местному времени в районе коммуны Пизендорф.

По данным полиции, за штурвалом самолёта Cessna 172 находился 28-летний житель Тироля. Он сообщил, что не успел вовремя уклониться, из-за чего произошло столкновение с куполом параплана. Винт самолёта серьёзно повредил оборудование спортсменки.

44-летняя опытная парапланеристка успела раскрыть запасной парашют и совершила экстренную посадку на лесную дорогу.

Женщину доставили на вертолёте в город Целль-ам-Зе. Несмотря на происшествие, оба участника инцидента не получили серьёзных травм.

Известно, что парапланеристка вела видеосъёмку полёта и после столкновения не остановила запись. Позже она опубликовала видео в Instagram, назвав этот день "вторым днём рождения" и отметив, что отделалась ушибами и синяками.

 
 
 
 
 
