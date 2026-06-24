Самовольно возведенные объекты торговли снесли в Алматы
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В Алматы демонтировали незаконные объекты торговли.
По данным Управления градостроительного контроля, они располагались по проспекту Достык, 170/1.
В ходе внеплановой проверки установлено, что на участке велось строительство трех одноэтажных объектов без необходимых разрешительных документов.
По итогам проверки собственнику было выдано предписание о приостановлении строительно-монтажных работ и устранении нарушений с приведением земельного участка в первоначальное состояние.
Однако предписание выполнено не было, поэтому материалы были направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. По решению суда собственник был привлечен к административной ответственности.
На данный момент самовольно возведенные объекты демонтированы самим собственником.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения требований законодательства при осуществлении строительной деятельности.
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