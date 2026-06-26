Самые масштабные амнистии в истории независимого Казахстана: как менялась политика гуманизации

В стране проводится одна из самых масштабных амнистий за годы независимости. Она объявлена в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан и, по предварительным данным, затронет более 15 тысяч человек. Однако это далеко не первая подобная мера в истории страны. За годы независимости Казахстан неоднократно объявлял амнистии, приурочивая их к важнейшим государственным событиям и реформам. BAQ.KZ вспоминает самые крупные из них и рассказывает, как менялся подход государства к гуманизации уголовной политики.

Амнистия как инструмент гуманизации

Амнистия в Казахстане традиционно рассматривается как один из механизмов реализации принципов гуманизма в уголовной политике. Ее главная цель – не только сократить численность осужденных в местах лишения свободы, но и предоставить шанс на возвращение к нормальной жизни тем, кто не представляет высокой общественной опасности.

При этом каждая последующая амнистия становилась более адресной. Если в первые годы независимости основной акцент делался на сокращении количества заключенных, то со временем государство стало применять более избирательный подход, исключая из числа амнистируемых лиц, осужденных за коррупцию, терроризм, экстремизм, преступления против личности и другие тяжкие деяния.

1996 год: первая масштабная амнистия после принятия Конституции

Одной из первых крупных амнистий независимого Казахстана стал Закон «Об амнистии в связи с первой годовщиной принятия Конституции Республики Казахстан», принятый в июле 1996 года.

Под действие закона подпали лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, несовершеннолетние, женщины, имеющие детей, пожилые граждане, лица с инвалидностью и другие социально уязвимые категории.

Именно тогда были сформированы основные принципы, которые впоследствии легли в основу большинства последующих амнистий: гуманизация наказания при сохранении строгого подхода к лицам, совершившим тяжкие преступления.

К 20-летию Независимости – крупнейшая амнистия десятилетия

Одной из самых масштабных кампаний стала амнистия, объявленная в 2011 году в честь 20-летия Независимости Республики Казахстан.

По данным Министерства юстиции, под действие закона подпадали более 16 тысяч человек. Из них свыше двух тысяч были освобождены из мест лишения свободы, остальным сократили сроки наказания либо применили другие меры смягчения.

Амнистия распространялась на осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, а также на женщин, несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов и другие социально уязвимые категории.

Амнистия к 25-летию Независимости

Следующая крупная амнистия была проведена в 2016 году.

Тогда государство продолжило курс на гуманизацию уголовной политики, однако значительно расширило перечень преступлений, на которые амнистия не распространялась.

Под освобождение и сокращение сроков наказания подпали осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, впервые совершившие преступление, а также отдельные социально уязвимые категории граждан.

При этом лица, осужденные за коррупционные преступления, терроризм, экстремизм, убийства и другие особо тяжкие преступления, под действие закона не попали.

Амнистия к 30-летию Независимости

В 2021 году Казахстан вновь объявил амнистию – уже в честь 30-летия Независимости.

По сравнению с предыдущими годами круг лиц, подпадающих под амнистию, стал значительно уже. Государство окончательно перешло к адресному принципу применения гуманитарных мер.

Основной акцент был сделан на лицах, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также на социально уязвимых категориях граждан.

Специальная амнистия после январских событий

Отдельное место занимает закон об амнистии участников январских событий 2022 года.

Он носил специальный характер и распространялся только на лиц, совершивших отдельные уголовные правонарушения во время январских событий.

При этом организаторы массовых беспорядков, лица, обвиняемые в терроризме, экстремизме, государственной измене, пытках и других тяжких преступлениях, из-под действия закона были исключены.

Амнистия 2026 года – одна из крупнейших за историю страны

Нынешняя амнистия проводится в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан и уже рассматривается как одна из самых масштабных за годы независимости.

По предварительным данным, под ее действие подпадут более 15 тысяч человек. Для части осужденных предусмотрено полное освобождение, другим будут сокращены сроки наказания.

Как и в предыдущие годы, амнистия не распространяется на лиц, осужденных за коррупционные преступления, терроризм, экстремизм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, особо тяжкие преступления против личности, государственную измену и ряд других тяжких составов.

Как менялся институт амнистии

За годы независимости институт амнистии заметно эволюционировал.

Если первые кампании были направлены прежде всего на снижение нагрузки на пенитенциарную систему, то современные амнистии стали частью комплексной уголовной политики государства. При принятии решений все большее значение имеют характер совершенного преступления, степень общественной опасности, наличие возмещенного ущерба и возможность успешной ресоциализации осужденного.

Таким образом, нынешняя амнистия продолжает курс на гуманизацию уголовного законодательства, но одновременно сохраняет принцип неотвратимости наказания за наиболее опасные преступления. Именно такой баланс сегодня становится ключевой особенностью современной уголовной политики Казахстана.

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