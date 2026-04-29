Санкции мешают: прямой рейс из Казахстана в США откладывается

Запуск прямых авиарейсов между Казахстан и США сталкивается с серьёзными препятствиями. Об этом сообщил глава авиакомпании Air Astana Ибрахим Жанлыел, передает корреспондент BAQ.kz.

По его словам, для открытия прямого рейса необходимо выполнение ряда строгих требований со стороны США. В частности, одной из главных проблем остаётся отсутствие подходящего и доступного авиамаршрута.

Жанлыел отметил, что процесс получения разрешения на полёты в США значительно сложнее, чем по другим международным направлениям. Американская сторона предъявляет повышенные требования к безопасности, логистике и маршрутизации.

Отдельно он подчеркнул важность так называемого полярного маршрута, который мог бы использоваться для полётов. Однако вопрос упирается не только в технические возможности самолётов, но и в разрешения на пролёт через воздушное пространство других стран.

"Сейчас мы не можем давать конкретных обещаний, поскольку этот вопрос зависит не только от нас", – отметил глава авиакомпании.

Ключевую роль в ситуации играют санкции против Россия, а также ограничения на использование её воздушного пространства. При сохранении этих факторов сроки запуска прямых рейсов могут быть существенно сдвинуты.

Ранее посол США в Казахстане Джули М. Стаффт также высказывалась о перспективах открытия прямого авиасообщения, в том числе по направлению в Нью-Йорк.