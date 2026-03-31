Санжара Бокаева поместили под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным надзорного органа, уголовное дело в отношении него расследуется по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Мошенничество в особо крупном размере», а также по пункту 1 части 3 статьи 340 УК РК — «Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников группой лиц по предварительному сговору».

«19 марта 2026 года постановлением следственного суда города Алматы в отношении Бокаева С. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

Что говорится в Уголовном кодексе

Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, по вменяемым статьям Санжару Бокаеву может грозить лишение свободы. Так, по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК («Мошенничество в особо крупном размере») предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В свою очередь, по пункту 1 части 3 статьи 340 УК РК («Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников группой лиц») санкции варьируются от штрафа до лишения свободы — в зависимости от размера ущерба и обстоятельств дела.

Окончательное наказание определит суд.