Сапар Сатаев назначен акимом Темиртау
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Новым акимом города Темиртау назначен Сапар Сатаев. Его кандидатуру согласовали с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата.
Представил нового акима активу города глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Во время встречи аким области обозначил основные задачи, которые предстоит решать новому руководителю города. Среди них – повышение качества жизни жителей, развитие городской инфраструктуры, создание комфортной и безопасной среды, а также обеспечение устойчивого социально-экономического развития Темиртау.
Ермаганбет Булекпаев отметил, что Сапар Сатаев имеет опыт работы в системе государственного управления и хорошо знаком с вопросами развития промышленных городов. Ранее, возглавляя Балхаш, он занимался вопросами модернизации коммунальной инфраструктуры, ремонта дорог и взаимодействия с крупными предприятиями.
Что известно о Сапаре Сатаеве
Сапар Сатаев начал трудовую деятельность в 2002 году в РГП "Казахавтодор". Позже занимал руководящие должности в сфере коммунального хозяйства.
С 2010 года работает на государственной службе. В разные годы был акимом поселка Ботакара, города Абая, заместителем акима Бухар-Жырауского района, а также возглавлял Приозерск.
С мая 2023 года до нового назначения Сапар Сатаев занимал должность акима города Балхаш.
Новый глава Темиртау заявил, что знаком с проблемами города и намерен сосредоточиться на решении вопросов, важных для жителей.
"Темиртау всегда был городом, где ценят честный труд, ответственность и конкретные дела. Именно на этом будет сосредоточена моя работа", – отметил Сапар Сатаев.
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