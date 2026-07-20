Сапар Сатаев назначен акимом Темиртау

Новым акимом города Темиртау назначен Сапар Сатаев. Его кандидатуру согласовали с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами городского маслихата.

Представил нового акима активу города глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Во время встречи аким области обозначил основные задачи, которые предстоит решать новому руководителю города. Среди них – повышение качества жизни жителей, развитие городской инфраструктуры, создание комфортной и безопасной среды, а также обеспечение устойчивого социально-экономического развития Темиртау.

Ермаганбет Булекпаев отметил, что Сапар Сатаев имеет опыт работы в системе государственного управления и хорошо знаком с вопросами развития промышленных городов. Ранее, возглавляя Балхаш, он занимался вопросами модернизации коммунальной инфраструктуры, ремонта дорог и взаимодействия с крупными предприятиями.

Что известно о Сапаре Сатаеве

Сапар Сатаев начал трудовую деятельность в 2002 году в РГП "Казахавтодор". Позже занимал руководящие должности в сфере коммунального хозяйства.

С 2010 года работает на государственной службе. В разные годы был акимом поселка Ботакара, города Абая, заместителем акима Бухар-Жырауского района, а также возглавлял Приозерск.

С мая 2023 года до нового назначения Сапар Сатаев занимал должность акима города Балхаш.

Новый глава Темиртау заявил, что знаком с проблемами города и намерен сосредоточиться на решении вопросов, важных для жителей.