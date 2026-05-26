Саясат Нурбек посоветовал молодежи читать Есенберлина и Киссинджера

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек посоветовал для молодежи книги Ильяса Есенберлина "Алтын Орда" и Генри Киссинджера "Искусственный разум и новая эра человечества", передает BAQ.KZ.

На брифинге в Правительстве журналисты поинтересовались у него, какие книги он читал в последнее время и какие из них он может порекомендовать современным подросткам.

"У Есенберлина очень интересно в уникальном художественном стиле передано (наследие Золотой орды.).

В детстве читал, оказывается, абсолютно не понял эту книгу. Вот недавно перечитал, думаю: "Ничего себе, какие интересные факты и битвы". Как "Игра престолов" в нашей интерпретации", - рассказал Нурбек.

Книгу Генри Киссинджера об искусственном интеллекте министр назвал глубокой.

"Это очень глубокая книга, которая показывает искусственный интеллект не только как технологию, но и как геополитический, экономический, социальный, культурный и идеологический фактор", - сказал министр.

