Саясат Нурбек встретился с выпускником, набравшим 140 баллов на ЕНТ

Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек встретился с выпускником из Павлодара Әсетом Альтаиром, который набрал максимальные 140 баллов на основном ЕНТ-2026.

Министр поздравил абитуриента с высоким результатом, отметив, что он стал итогом упорного труда, системной подготовки и стремления к знаниям.

По словам Саясата Нурбека, успех выпускника может стать примером для тысяч казахстанских школьников. Он пожелал Әсету успешной учебы, яркой студенческой жизни и дальнейших достижений.

Во встрече также приняли участие родители выпускника. Министр поблагодарил их за поддержку сына и подчеркнул, что семья сыграла важную роль в его успехе.

Напомним, выпускник средней общеобразовательной школы № 7 города Павлодара Әсет Альтаир с первой попытки набрал максимальные 140 баллов на основном ЕНТ-2026. Он выбрал комбинацию профильных предметов "Математика – География" и является обладателем знака "Үздік аттестат".