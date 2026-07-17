Саясат Нурбек встретился с выпускником, набравшим 140 баллов на ЕНТ
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Министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек встретился с выпускником из Павлодара Әсетом Альтаиром, который набрал максимальные 140 баллов на основном ЕНТ-2026.
Министр поздравил абитуриента с высоким результатом, отметив, что он стал итогом упорного труда, системной подготовки и стремления к знаниям.
По словам Саясата Нурбека, успех выпускника может стать примером для тысяч казахстанских школьников. Он пожелал Әсету успешной учебы, яркой студенческой жизни и дальнейших достижений.
Во встрече также приняли участие родители выпускника. Министр поблагодарил их за поддержку сына и подчеркнул, что семья сыграла важную роль в его успехе.
Напомним, выпускник средней общеобразовательной школы № 7 города Павлодара Әсет Альтаир с первой попытки набрал максимальные 140 баллов на основном ЕНТ-2026. Он выбрал комбинацию профильных предметов "Математика – География" и является обладателем знака "Үздік аттестат".
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