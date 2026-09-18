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  • Сазан, щука и белый амур: в водоемы Казахстана выпустили сотни тысяч мальков

Сазан, щука и белый амур: в водоемы Казахстана выпустили сотни тысяч мальков

18 Сентября 2026, 16:34
АВТОР
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@Agropresskz 18 Сентября 2026, 16:34
18 Сентября 2026, 16:34
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Фото: @Agropresskz

Более 280 тысяч мальков сазана, белого амура, карпа, щуки, карася и толстолобика выпустили в реки и водохранилища Казахстана. Всего в рамках акции «Выпусти жизнь в реку» речь идет примерно о 300 тысячах рыб, передает BAQ.KZ.

Зарыбление уже прошло на Сырдарье, Нуре, Селеты и Соколовке. Мальков выпустили и в Капшагайское и Актюбинское водохранилища.

Цель акции заключается в том, чтобы восполнить рыбные ресурсы и поддержать численность обитателей водоемов.

К работам подключились около 500 человек. Среди них сотрудники экологических служб, природопользователи, студенты, общественники, блогеры и жители регионов. Для зарыбления задействовали около 50 единиц спецтехники.

Акция проходит в рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан».

На этом зарыбление не заканчивается. В ближайшее время мальков планируют выпустить и в другие водоемы страны.

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