С массовыми проблемами столкнулись казахстанцы при использовании мобильного приложение Halyk Bank. В пресс-службе банка сообщили, что ведутся технические работы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Клиенты банков активно жалуются в социальных сетях и обращаются в службы поддержки, сообщая, что не могут воспользоваться своими средствами.

В пресс-службе Halyk Bank пояснили, что из-за временных ограничений доступа к интернет-услугам в Halyk App Store возможны технические сбои, связанные с повышенной нагрузкой.

Ранее в Отбасы банк сообщили о временной недоступности банковских сервисов в связи с проведением технических работ.