Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов
Сегодня, 16:14
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
224Фото: BAQ.KZ
С массовыми проблемами столкнулись казахстанцы при использовании мобильного приложение Halyk Bank. В пресс-службе банка сообщили, что ведутся технические работы, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Клиенты банков активно жалуются в социальных сетях и обращаются в службы поддержки, сообщая, что не могут воспользоваться своими средствами.
В пресс-службе Halyk Bank пояснили, что из-за временных ограничений доступа к интернет-услугам в Halyk App Store возможны технические сбои, связанные с повышенной нагрузкой.
Ранее в Отбасы банк сообщили о временной недоступности банковских сервисов в связи с проведением технических работ.
Самое читаемое
- Три железнодорожных вокзала реконструируют в СКО
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- В Казахстане изменился порядок налогообложения транспортных средств
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Марко Рубио может возглавить управление Венесуэлой после смены власти