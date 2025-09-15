Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу, на котором сборная Казахстана стала первой в общекомандном зачёте, передает BAQ.KZ.
Наши спортсмены завоевали 10 медалей: 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые. На втором месте расположился Узбекистан (6 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали), третьей стала сборная Индии (2 золота, 1 серебро, 1 бронза).
Золотые медали Казахстану принесли:
-
Алуа Балкибекова (до 51 кг),
-
Санжар Ташкенбай (до 50 кг),
-
Махмуд Сабырхан (до 55 кг),
-
Аида Абикеева (до 65 кг),
-
Наталья Богданова (до 70 кг),
-
Торехан Сабырхан (до 70 кг),
-
Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
Серебро завоевала Назым Кызайбай (до 48 кг). Бронзовыми призёрами стали Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).
Таким образом, сборная Казахстана уверенно выиграла командный зачёт мирового первенства.
Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира.
