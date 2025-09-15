В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу, на котором сборная Казахстана стала первой в общекомандном зачёте, передает BAQ.KZ.

Наши спортсмены завоевали 10 медалей: 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые. На втором месте расположился Узбекистан (6 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали), третьей стала сборная Индии (2 золота, 1 серебро, 1 бронза).

Золотые медали Казахстану принесли:

Алуа Балкибекова (до 51 кг),

Санжар Ташкенбай (до 50 кг),

Махмуд Сабырхан (до 55 кг),

Аида Абикеева (до 65 кг),

Наталья Богданова (до 70 кг),

Торехан Сабырхан (до 70 кг),

Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Серебро завоевала Назым Кызайбай (до 48 кг). Бронзовыми призёрами стали Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).

Таким образом, сборная Казахстана уверенно выиграла командный зачёт мирового первенства.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира.