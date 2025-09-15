  • 15 Сентября, 10:36

Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира

Сегодня, 09:19
АВТОР
Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Сегодня, 09:19
183
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана

В Ливерпуле (Великобритания) завершился чемпионат мира по боксу, на котором сборная Казахстана стала первой в общекомандном зачёте, передает BAQ.KZ.

Наши спортсмены завоевали 10 медалей: 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые. На втором месте расположился Узбекистан (6 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали), третьей стала сборная Индии (2 золота, 1 серебро, 1 бронза).

Золотые медали Казахстану принесли:

  • Алуа Балкибекова (до 51 кг),

  • Санжар Ташкенбай (до 50 кг),

  • Махмуд Сабырхан (до 55 кг),

  • Аида Абикеева (до 65 кг),

  • Наталья Богданова (до 70 кг),

  • Торехан Сабырхан (до 70 кг),

  • Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Серебро завоевала Назым Кызайбай (до 48 кг). Бронзовыми призёрами стали Виктория Графеева (до 60 кг) и Елдана Талипова (свыше 80 кг).

Таким образом, сборная Казахстана уверенно выиграла командный зачёт мирового первенства.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира.

