Сборная Казахстана узнала первого соперника на финале Кубка Билли Джин Кинг
Матч 1/4 финала между Казахстаном и Испанией пройдет в сентябре в китайском Шэньчжэне.
Сегодня 2026, 20:51
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Сегодня 2026, 20:51Сегодня 2026, 20:51
234Фото: olympic.kz
Женская сборная Казахстана по теннису узнала своего первого соперника в финальной стадии престижного командного турнира – Billie Jean King Cup.
По итогам жеребьевки казахстанские теннисистки в четвертьфинале встретятся со сборной Испания.
Полный состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:
- Казахстан – Испания;
- Италия – Китай;
- Украина – Бельгия;
- Чехия – Великобритания.
Финальная стадия турнира пройдет с 22 по 27 сентября в Шэньчжэнь.
Победитель противостояния Казахстан – Испания продолжит борьбу за главный трофей турнира в полуфинале.
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