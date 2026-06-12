Сборная Казахстана узнала первого соперника на финале Кубка Билли Джин Кинг

Сегодня 2026, 20:51

Сегодня 2026, 20:51

Женская сборная Казахстана по теннису узнала своего первого соперника в финальной стадии престижного командного турнира – Billie Jean King Cup.

По итогам жеребьевки казахстанские теннисистки в четвертьфинале встретятся со сборной Испания.

Полный состав четвертьфинальных пар выглядит следующим образом:

Казахстан – Испания;

Италия – Китай;

Украина – Бельгия;

Чехия – Великобритания.

Финальная стадия турнира пройдет с 22 по 27 сентября в Шэньчжэнь.

Победитель противостояния Казахстан – Испания продолжит борьбу за главный трофей турнира в полуфинале.

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