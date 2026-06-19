Сборная Казахстана завоевала три полуфинальные путевки на Кубке мира
Абылайхан Жусупов, Санжар Ташкенбай и Виктория Графеева одержали победы в четвертьфиналах и обеспечили себе как минимум бронзовые награды турнира.
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В китайском Гуйяне завершилась дневная сессия пятого соревновательного дня этапа Кубка мира по боксу. По ее итогам сразу трое представителей сборной Казахстана вышли в полуфинал турнира и гарантировали себе как минимум бронзовые медали.
В весовой категории до 70 килограммов Абылайхан Жусупов уверенно победил представителя Узбекистана Шавкатжона Болтаева. Судьи единогласно отдали победу казахстанскому боксеру, который продолжит борьбу за золото турнира.
Еще одну путевку в полуфинал завоевал Санжар Ташкенбай, выступающий в весе до 50 килограммов. Казахстанец оказался сильнее боксера из Кыргызстана Анваржана Ходжиева и вышел в число четырех сильнейших спортсменов своей категории.
Успешно выступила и Виктория Графеева. В четвертьфинале весовой категории до 60 килограммов она уверенно победила представительницу Южной Кореи О Ён Джи и также обеспечила себе медаль этапа Кубка мира.
В то же время для двух представителей Казахстана турнир завершился на стадии четвертьфинала. В дальнейшую борьбу не смогли пройти Лаура Есенкельды (до 70 кг) и Тимур Нурсеитов (до 75 кг).
Соревнования для казахстанской команды продолжаются. В вечерней программе на ринг должны выйти Алуа Балкибекова (до 51 кг), Аида Абикеева (до 65 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг), которые также поборются за выход в полуфинал.
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