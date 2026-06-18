Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова успешно начала выступление на Кубке мира World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне, передает BAQ.kz со ссылкой на sports.kz.

В поединке 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма она встретилась с представительницей Венесуэлы Ирисмар Кардосо. Бой получился напряженным, однако по итогам трех раундов судьи отдали победу казахстанке раздельным решением – 4:1.

Благодаря этой победе Балкибекова вышла в четвертьфинал турнира и теперь находится всего в одном шаге от гарантированной медали Кубка мира.

Алуа Балкибекова считается одной из сильнейших спортсменок в мировом женском боксе. В 2025 году она завоевала сразу два титула чемпионки мира, выиграв золотые медали на чемпионатах под эгидой IBA и World Boxing.

Теперь казахстанская спортсменка продолжит борьбу за награды престижного международного турнира в Китае.

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