Чемпионка мира из Казахстана стартовала с победы на Кубке мира в Китае
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Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова успешно начала выступление на Кубке мира World Boxing, который проходит в китайском Гуйяне, передает BAQ.kz со ссылкой на sports.kz.
В поединке 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма она встретилась с представительницей Венесуэлы Ирисмар Кардосо. Бой получился напряженным, однако по итогам трех раундов судьи отдали победу казахстанке раздельным решением – 4:1.
Благодаря этой победе Балкибекова вышла в четвертьфинал турнира и теперь находится всего в одном шаге от гарантированной медали Кубка мира.
Алуа Балкибекова считается одной из сильнейших спортсменок в мировом женском боксе. В 2025 году она завоевала сразу два титула чемпионки мира, выиграв золотые медали на чемпионатах под эгидой IBA и World Boxing.
Теперь казахстанская спортсменка продолжит борьбу за награды престижного международного турнира в Китае.
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