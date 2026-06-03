Сельские бюджеты пополнят за счет новых налогов и штрафов
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Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки по вопросам государственного управления и местного самоуправления, инициированные депутатами Парламента.
Документ направлен на совершенствование системы местного самоуправления. Поправками уточняется понятийный аппарат, а также регулируется порядок проведения сходов и собраний местных сообществ.
Одним из ключевых нововведений станет расширение доходной базы бюджетов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. На местный уровень планируется передать часть поступлений от налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, лицензионных сборов за отдельные виды деятельности по месту регистрации, а также штрафов и иных взысканий в сфере охраны окружающей среды. Исключение составят поступления от нефтяного сектора.
Поправки также предусматривают меры по повышению эффективности работы маслихатов. В частности, уточняются полномочия депутатов, меры ответственности и социальные гарантии. Кроме того, определяется порядок назначения и освобождения от должности руководителя аппарата маслихата, а также закрепляются его полномочия.
Еще одной нормой ограничивается возможность переизбрания председателя маслихата. Теперь занимать этот пост можно будет не более двух сроков подряд.
Изменения коснулись и программы "С дипломом – в село". Список ее участников расширен за счет специалистов в сфере цифровых технологий и архивного дела.
Помимо этого, закон предусматривает совершенствование регулирования судебно-экспертной деятельности с участием негосударственных субъектов, а также расширение применения механизма EPC+F с выполнением государственных обязательств.
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