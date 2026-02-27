В городе Щучинске Акмолинской области произошёл взрыв газовоздушной смеси в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. В результате последующего пожара погибли шесть человек, около 20 получили травмы различной степени тяжести, передает BAQ.KZ.

По информации ДЧС, пожарные вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более десяти человек. Пожар был полностью ликвидирован, в настоящее время спасатели продолжают разбор завалов.

В больницы Щучинска с ожогами различной степени тяжести доставлены 13 человек. Шесть из них готовят к переводу в многопрофильную областную больницу Кокшетау. Пятеро пострадавших уже транспортированы реанимобилями МЧС, ещё двоих планируется перевезти дополнительно.

Для оказания экстренной помощи в Щучинск прибыли медицинские специалисты из областного центра, а также три бригады анестезиологов-реаниматологов. По данным властей, все необходимые медикаменты имеются, пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей.

На месте происшествия работают руководство ДЧС, спасатели, полиция, медицинские службы и газотехническая инспекция. Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются.

В ДЧС Акмолинской области открыта горячая линия для родственников: 8 (7162) 514-298.