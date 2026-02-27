В Щучинск в кафе «Центр плова» произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром, сообщает BAQ.kz.

По данным МЧС РК, погибли семь человек, около 20 получили травмы различной степени тяжести.

Пожарные эвакуировали из здания восемь газовых баллонов и спасли более десяти человек. Возгорание локализовано, на месте продолжается разбор завалов.

В зоне чрезвычайной ситуации работают представители местных исполнительных органов, экстренные службы и медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.