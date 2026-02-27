Семь человек погибли при взрыве в кафе Щучинска
В Щучинск в кафе «Центр плова» произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром.
Сегодня 2026, 07:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 07:03Сегодня 2026, 07:03
134Фото: фото из открытых источников
В Щучинск в кафе «Центр плова» произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим пожаром, сообщает BAQ.kz.
По данным МЧС РК, погибли семь человек, около 20 получили травмы различной степени тяжести.
Пожарные эвакуировали из здания восемь газовых баллонов и спасли более десяти человек. Возгорание локализовано, на месте продолжается разбор завалов.
В зоне чрезвычайной ситуации работают представители местных исполнительных органов, экстренные службы и медики. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Самое читаемое
- Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
- Нурлан Сабуров заявил о планах вернуться в Россию: "Я вернусь"
- Алтын Путилин назначен пресс-секретарем Управления делами Президента РК
- Новый Сатпаев? В "Кайрате" растет новая звездочка
- КНБ и Генпрокуратура разъяснили, что грозит казахстанцам за участие в иностранных конфликтах