Семь медалей завоевали боксеры Казахстана в Белграде
Единственную золотую награду в копилку команды принес Нурасыл Толебек, выступавший в весовой категории до 60 килограммов
Сегодня 2026, 11:25
57Фото: Margit Kincses
Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на крупном международном турнире в Белграде, передает BAQ.KZ.
По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали семь медалей различного достоинства.
Единственную золотую награду в копилку команды принес Нурасыл Толебек, выступавший в весовой категории до 60 килограммов.
Серебряными призерами турнира стали:
- Нурбек Мурсал (до 70 кг),
- Ибрагим Бетаев (до 90 кг).
Бронзовые медали завоевали:
- Нурзат Онгаров (до 50 кг),
- Нурсултан Шилдебай (до 80 кг),
- Аян Калмаганбетов (до 85 кг),
- Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).
Турнир в Белграде собрал сильнейших боксеров из разных стран и стал одним из этапов подготовки спортсменов к предстоящим международным стартам.
