Семь медалей завоевали боксеры Казахстана в Белграде

Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на крупном международном турнире в Белграде, передает BAQ.KZ.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали семь медалей различного достоинства.

Единственную золотую награду в копилку команды принес Нурасыл Толебек, выступавший в весовой категории до 60 килограммов.

Серебряными призерами турнира стали:

Нурбек Мурсал (до 70 кг),

Ибрагим Бетаев (до 90 кг).

Бронзовые медали завоевали:

Нурзат Онгаров (до 50 кг),

Нурсултан Шилдебай (до 80 кг),

Аян Калмаганбетов (до 85 кг),

Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).

Турнир в Белграде собрал сильнейших боксеров из разных стран и стал одним из этапов подготовки спортсменов к предстоящим международным стартам.

