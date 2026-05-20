Семь медалей завоевали боксеры Казахстана в Белграде

Единственную золотую награду в копилку команды принес Нурасыл Толебек, выступавший в весовой категории до 60 килограммов

Сегодня 2026, 11:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Margit Kincses Сегодня 2026, 11:25
Сегодня 2026, 11:25
57
Фото: Margit Kincses

Сборная Казахстана по боксу завершила выступление на крупном международном турнире в Белграде, передает BAQ.KZ.

По итогам соревнований казахстанские спортсмены завоевали семь медалей различного достоинства.

Единственную золотую награду в копилку команды принес Нурасыл Толебек, выступавший в весовой категории до 60 килограммов.

Серебряными призерами турнира стали:

  • Нурбек Мурсал (до 70 кг),
  • Ибрагим Бетаев (до 90 кг).

Бронзовые медали завоевали:

  • Нурзат Онгаров (до 50 кг),
  • Нурсултан Шилдебай (до 80 кг),
  • Аян Калмаганбетов (до 85 кг),
  • Аслан Елдибайулы (свыше 90 кг).

Турнир в Белграде собрал сильнейших боксеров из разных стран и стал одним из этапов подготовки спортсменов к предстоящим международным стартам.

Читай также: Астана готовится принять чемпионат мира по боксу

Самое читаемое

Наверх