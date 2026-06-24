Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении руководителя ТОО "Восток Инжиниринг".

Компания в период с 2020 по 2023 годы занималась техническим надзором при строительстве семи социально значимых объектов в Восточно-Казахстанской области и области Абай. Среди них – физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты водоснабжения и берегоукрепительные сооружения.

В обязанности организации входил контроль качества работ, объемов строительства и их соответствие проектно-сметной документации, а также подтверждение фактически выполненных работ.

По данным следствия, несмотря на оплату услуг, должный контроль за строительством не осуществлялся. Руководитель компании подписывал акты выполненных работ с недостоверными сведениями об объемах.

В ходе обыска были обнаружены дубликаты печатей и фиктивные акты.

Ущерб государству, по предварительным данным, составил более 1,2 млрд тенге.

Руководитель компании объявлен в розыск. Судом санкционировано его содержание под стражей.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению.

Ранее сообщалось, что бывшего директора ТОО подозревают в хищении почти 300 млн тенге в Акмолинской области.