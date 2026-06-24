Семь объектов и 1,2 млрд тенге ущерба: нарушения технадзора выявили в ВКО
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Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области проводит расследование в отношении руководителя ТОО "Восток Инжиниринг".
Компания в период с 2020 по 2023 годы занималась техническим надзором при строительстве семи социально значимых объектов в Восточно-Казахстанской области и области Абай. Среди них – физкультурно-оздоровительные комплексы, объекты водоснабжения и берегоукрепительные сооружения.
В обязанности организации входил контроль качества работ, объемов строительства и их соответствие проектно-сметной документации, а также подтверждение фактически выполненных работ.
По данным следствия, несмотря на оплату услуг, должный контроль за строительством не осуществлялся. Руководитель компании подписывал акты выполненных работ с недостоверными сведениями об объемах.
В ходе обыска были обнаружены дубликаты печатей и фиктивные акты.
Ущерб государству, по предварительным данным, составил более 1,2 млрд тенге.
Руководитель компании объявлен в розыск. Судом санкционировано его содержание под стражей.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан не подлежит разглашению.
Ранее сообщалось, что бывшего директора ТОО подозревают в хищении почти 300 млн тенге в Акмолинской области.
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