Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, который завершился в Ташкенте. В сумме двоеборья казахстанские спортсмены завоевали 14 медалей, семь из которых – золотые, сообщает Olympic.kz.

Четыре золота у юношей

В соревнованиях среди юношей чемпионами Азии стали сразу четыре представителя Казахстана:

Снежана Кашкарова – до 57 кг;

– до 57 кг; Ксения Прозорова – до 61 кг;

– до 61 кг; Бейбарыс Ерсеит – до 65 кг;

– до 65 кг; Нуржан Жумабай – до 95 кг.

Торехан Асанхан в категории до 70 кг завоевал серебряную медаль.

Бронзовыми призерами стали Нурсыйла Берикбол в весе до 57 кг и Софья Шешукова в категории свыше 77 кг.

Еще три золота у юниоров

В юниорских соревнованиях Казахстан получил еще три золотые медали. Победителями стали Снежана Кашкарова (до 57 кг), Аянат Жумагали (до 77 кг) и Акжол Курманбек (до 85 кг).

Софья Шешукова в категории свыше 86 кг завоевала серебро.

Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг), Ерасыл Саулебеков (до 85 кг) и Алихан Аскербай (до 95 кг) стали бронзовыми призерами.

Таким образом, по сумме двоеборья казахстанцы завоевали 14 наград: семь золотых, две серебряные и пять бронзовых.

Примечательно, что Снежана Кашкарова выиграла золото как среди юношей, так и среди юниоров. Бейбарыс Ерсеит также дважды поднялся на пьедестал – завоевал золото среди юношей и бронзу среди юниоров.

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