Семь золотых: Казахстан успешно выступил на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
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Сборная Казахстана успешно выступила на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, который завершился в Ташкенте. В сумме двоеборья казахстанские спортсмены завоевали 14 медалей, семь из которых – золотые, сообщает Olympic.kz.
Четыре золота у юношей
В соревнованиях среди юношей чемпионами Азии стали сразу четыре представителя Казахстана:
- Снежана Кашкарова – до 57 кг;
- Ксения Прозорова – до 61 кг;
- Бейбарыс Ерсеит – до 65 кг;
- Нуржан Жумабай – до 95 кг.
Торехан Асанхан в категории до 70 кг завоевал серебряную медаль.
Бронзовыми призерами стали Нурсыйла Берикбол в весе до 57 кг и Софья Шешукова в категории свыше 77 кг.
Еще три золота у юниоров
В юниорских соревнованиях Казахстан получил еще три золотые медали. Победителями стали Снежана Кашкарова (до 57 кг), Аянат Жумагали (до 77 кг) и Акжол Курманбек (до 85 кг).
Софья Шешукова в категории свыше 86 кг завоевала серебро.
Бейбарыс Ерсеит (до 65 кг), Ерасыл Саулебеков (до 85 кг) и Алихан Аскербай (до 95 кг) стали бронзовыми призерами.
Таким образом, по сумме двоеборья казахстанцы завоевали 14 наград: семь золотых, две серебряные и пять бронзовых.
Примечательно, что Снежана Кашкарова выиграла золото как среди юношей, так и среди юниоров. Бейбарыс Ерсеит также дважды поднялся на пьедестал – завоевал золото среди юношей и бронзу среди юниоров.
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