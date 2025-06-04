Строительная компания, на чьей площадке произошла трагедия, заявила о выплате более 5 миллионов тенге компенсации семье погибшего передает BAQ.KZ.

Напомним, инцидент произошёл накануне в центре Алматы — с высоты более 40 метров рухнул башенный кран вместе с 61-летним оператором. Мужчина скончался на месте. Родственники узнали о трагедии из социальных сетей.

"Возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК — нарушение правил охраны труда. Если следствием будет установлено, что техника безопасности была нарушена, ответственные лица будут привлечены к ответственности", — заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

По информации пресс-службы застройщика, башенный кран марки Zoomlion, выпущенный в 2021 году, принадлежал подрядной организации ТОО "УМИТ". Его монтаж и эксплуатация производились подрядчиком, а оборудование имело всю необходимую техническую документацию.

"Всё проводится совместно с компетентными следственными органами. Проверка уже началась", — цитирует almaty.tv представителя компании Юлию Ташматову.

Семья погибшего утверждает, что в день трагедии он не должен был подниматься в кабину крана — он был вызван для наблюдения за демонтажными работами. По словам родственников, мужчина ранее неоднократно жаловался на пренебрежение нормами безопасности.

"Почему он оказался на кране в момент демонтажа? Кто дал разрешение? На это должны ответить ответственные лица", — заявил Алпысбай Белеков, родственник погибшего.

По словам сотрудников стройплощадки, точную причину ЧП предстоит установить — одной из версий является технический дефект или ошибка при установке. Камеры видеонаблюдения, установленные на кране, могут прояснить обстоятельства происшествия.

Следствие продолжается.