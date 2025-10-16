В селе Каргалы Алматинской области разгорается громкое расследование, передает BAQ.KZ.

Как сообщила уполномоченная по правам ребёнка Динара Закиева, полицейскими установлены семеро подозреваемых в развратных действиях в отношении ученицы 7 класса. Все они — несовершеннолетние.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. С понедельника на месте работают региональный детский омбудсмен и специалисты центра психологической поддержки, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшей и её семье.

"Региональный уполномоченный по правам ребёнка и сотрудники центра психологической поддержки с понедельника работают на месте", — подтвердила Динара Закиева.

По делу проводится досудебное расследование. Установлены личности всех фигурантов, обстоятельства случившегося выясняются.

