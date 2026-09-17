Семейчане задолжали за тепло больше полумиллиарда тенге

Отопительный сезон ещё не начался, а тепловикам Семея до сих пор не отдали долги за прошлую зиму. По состоянию на середину сентября дебиторская задолженность за потреблённую энергию юридическими и физическими лицами перед ГКП «Теплокоммунэнерго» составляет 512,4 млн. тенге. Почти половина этой суммы приходится на население.

Тысячи исков и 75 отключений за долги

Долг жителей Семея сейчас составляет 248,6 млн. тенге. Его накопили 13 438 абонентов при общегородском количество абонентов больше 55 тысяч человек - это около 16% от общего числа потребителей. При этом речь в большинстве случаев идёт не о крупных суммах: почти 8,5 тысяч семейчан должны теплоснабжающей организации не более 15 тысяч тенге каждый.

Для самого предприятия такие небольшие задолженности, собранные вместе, превращаются в весьма существенную сумму. Поэтому взыскание долгов с населения ведётся постоянно.

С начала 2026 года ГКП «Теплокоммунэнерго» оформило 4 573 иска на общую сумму 167,5 млн. тенге. Из них 857 дел на сумму 74,1 млн. тенге находятся на исполнении у частных судебных исполнителей.

С юридическими лицами ситуация выглядит ещё масштабнее. С апреля по сентябрь этого года в Специализированный межрайонный экономический суд области Абай было направлено 173 иска о взыскании задолженности на общую сумму 707,2 млн. тенге.

По 143 делам стороны заключили медиативные соглашения. По ним производится оплата на сумму почти 546 млн. тенге. Ещё по 22 делам суд вынес решения на общую сумму 161,3 млн. тенге. По 14 абонентам исполнительные документы уже переданы судебным исполнителям на взыскание - речь идёт о 163,3 млн. тенге.

В числе проблемных абонентов предприятие называет АО «Семипалатинский машиностроительный завод», ТОО «Капитал Stroy KZ», ТОО «ВостокСтройГрупп», ТОО «Rain» и ТОО Abai Qurylys.

Задолженность в отдельных случаях приводит и к более жёсткой мере - отключению от центральной системы теплоснабжения. С начала года таких отключений произведено 75. Из них 27 пришлись на юридических лиц, ещё 48 - на жилые дома частного сектора.

На зиму Семею потребуется 410 тысяч тонн угля

При этом для Семея подготовка к зиме - это не только вопрос своевременной оплаты счетов. Город имеет свою особенность теплоснабжения: здесь нет одной крупной теплоэлектроцентрали, которая обеспечивала бы теплом весь город. Систему формируют 22 котельные. И каждой из них нужен свой запас топлива.

Чтобы пройти весь отопительный сезон, предприятию «Теплокоммунэнерго» потребуется почти 410 тысяч тонн угля. Для начала отопительного сезона город должен иметь десятидневный запас угля, который составляет около 26 тысяч тонн. На сегодня на угольном разрезе «Каражыра» закуплено 39 тысяч тонн. Стоимость закупаемого для «Теплокоммунэнерго» угля составляет 10 650 тенге за тонну.

Таким образом, ещё до наступления холодов в городе сталкиваются два взаимосвязанных показателя: сотни миллионов тенге неоплаченного тепла и сотни тысяч тонн угля, который предстоит сжечь, чтобы это тепло в домах появилось. Для теплоснабжающей организации сбор платежей - не просто бухгалтерская процедура: от поступления денег зависит возможность рассчитываться за топливо и обеспечивать работу всей разветвлённой системы котельных в течение зимы. Поэтому из-за убыточности предприятия и долгих возвратов долгов закуп угля субсидируется государством.

Напомним, что этим летом в многоэтажки Семее впервые за почти 40 лет поступила горячая вода. Ранее коммунальное благо поступало только с теплом в отопительный сезон.

По данным пресс-службы акимата области Абай, в этом году в регионе реализовано 32 проекта по ремонту тепловой инфраструктуры на сумму 14,5 млрд. тенге и 6 проектов на 15,8 млрд. тенге в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. В регионе продолжаются работы по замене 53,7 км тепловых сетей, что позволит снизить их износ до 52,3%.