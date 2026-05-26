Власти рассказали, как пройдет летний отдых школьников в Казахстане

В Казахстане во время летних каникул будут работать более 11 тысяч центров отдыха и оздоровления для детей. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.kz.

По данным ведомства, летними программами планируется охватить 3,2 млн детей по всей стране.

Где будут отдыхать дети

Как отметила министр, почти 3 млн школьников проведут лето в центрах отдыха при школах. Еще 168 тысяч детей примут сезонные лагеря, а свыше 44 тысяч — круглогодичные оздоровительные центры.

Особое внимание уделят детям из социально уязвимых категорий. Летний отдых организуют для 729 тысяч детей из малообеспеченных семей и 53 тысяч ребят с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, путевками в республиканские центры Балдаурен и Бобек поощрят 5 тысяч победителей олимпиад и конкурсов. В регионах поддержку получат еще 370 тысяч одаренных школьников.

Как будут обеспечивать безопасность

Для обеспечения безопасности за всеми объектами летнего отдыха закреплены инспекторы полиции.

Также весь персонал лагерей и центров прошел проверку на наличие судимости.

Новые центры и дворцы школьников

Жулдыз Сулейменова напомнила, что по поручению Президента Касым-Жомарт Токаев в стране продолжается строительство объектов дополнительного образования и детских оздоровительных центров.

За последние три года в Казахстане открыли 44 организации дополнительного образования на 24 тысячи мест. До конца текущего года планируется завершить строительство еще 10 объектов.

Кроме того, за этот период начали работу 15 детских оздоровительных центров, а в этом году откроются еще четыре.

Новые объекты оснащают кабинетами робототехники, IT-лабораториями, игровыми и спортивными площадками.

