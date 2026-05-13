В Алматы сотрудники полиции пресекли деятельность группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков. Среди задержанных - трое родственников, передает BAQ.kz.

Операцию провели сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности департамента полиции города.

По данным следствия, задержанные действовали как устойчивая группа, распределяя роли в схеме сбыта наркотических средств.

В ходе личного досмотра и обысков по местам проживания были изъяты свертки с веществами предположительно синтетического и растительного происхождения.

Кроме того, полицейские обнаружили электронные весы, упаковочные материалы и другие предметы, используемые для фасовки наркотиков.

В ходе дальнейших мероприятий выявлены и тайниковые закладки, предназначенные для распространения запрещенных веществ на территории города.

Общий объем изъятых наркотиков относится к крупной партии. Вещества направлены на судебную экспертизу.

Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Батуржан Абдумасаров отметил, что подобные преступления представляют серьезную угрозу обществу.

"Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что фигуранты действовали совместно, системно занимаясь фасовкой и распространением запрещенных веществ. Работа в данном направлении продолжается, ответственность за такие действия неизбежна", - подчеркнул он.

Ранее в Тупкараганском районе Мангистауской области суд вынес приговор по делу о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых оказался гражданин Т., которого обвинили в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта в особо крупном размере.

Как установило следствие, в феврале 2026 года мужчина через мессенджер Telegram связался с неизвестными лицами. В переписке он получил координаты и задание. В назначенное время он приехал на арендованном автомобиле Toyota Hilux Pick-up в село Шапагатова.

Однако завершить "задание" ему не удалось, его на месте задержали сотрудники полиции. При досмотре у него нашли 25 свёртков с психотропными веществами, упакованных и обмотанных изолентой разных цветов.