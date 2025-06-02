Семья погибла от удара молнии в Акмолинской области
В селе Ақадыр погибли пастух и его сын.
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1 июня в Зерендинском районе Акмолинской области произошла трагедия. По предварительным данным, в районе села Ақадыр во время сильного дождя молния ударила двух человек — 37-летнего мужчину и его 9-летнего сына, передает BAQ.KZ.
Отец с мальчиком находились на пастбище, где пасли скот. Оба скончались на месте происшествия от полученного электрического разряда. Свидетели трагедии уже дали первые показания.
Информацию подтвердили в Департаменте полиции Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.
"По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение", — добавили в полиции.
Ранее мы писали о том, что на побережье Капчагая 11-летнего мальчика убило током.
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