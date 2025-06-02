1 июня в Зерендинском районе Акмолинской области произошла трагедия. По предварительным данным, в районе села Ақадыр во время сильного дождя молния ударила двух человек — 37-летнего мужчину и его 9-летнего сына, передает BAQ.KZ.

Отец с мальчиком находились на пастбище, где пасли скот. Оба скончались на месте происшествия от полученного электрического разряда. Свидетели трагедии уже дали первые показания.

Информацию подтвердили в Департаменте полиции Акмолинской области. В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело, и в настоящее время ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств случившегося.

"По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение", — добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что на побережье Капчагая 11-летнего мальчика убило током.